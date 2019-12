Macau, parque de estacionamento de talentos

Foi peculiar o desencaixe da última peça do puzzle colonial, um quarto de século depois do 25 de Abril e 24 anos após as descolonizações clássicas antecedidas, na maioria dos casos, por guerras de libertação. Em Macau, houve tempo para uma transição e revelou-se uma outra realidade. O fim do Império foi aproveitado para a afirmação da classe política nacional. O território funcionou como parque de estacionamento e palco de formação de jovens talentos.

