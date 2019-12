Costa e Catarina são os melhores cotados

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, e a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, empatam com a melhor cotação entre os líderes políticos e deputados únicos.

Costa e Catarina têm a nota de 11,7, na sondagem da Aximage publicada esta sexta-feira por O Jornal Económico, seguindo-se-lhes o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, com 11,3. Mais relevante é que, face à sondagem anterior, os principais líderes da solução parlamentar à esquerda que permitiu ao PS governar na passada legislatura com a fórmula da denominada geringonça, subiram a sua cotação.

Ainda assim, no inquérito que decorreu em 601 entrevistas no início deste mês, portanto ainda antes da apresentação do Orçamento de Estado para 2020, a maior subida foi a registada por André Silva (1,7), líder do PAN – Pessoas, Animais e Natureza.

O deputado único e, entretanto, eleito presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, teve a segunda mais elevada evolução, com uma subida de 0,9, ficando em sexto lugar. Já Joacine Katar Moreira, deputada única do Livre e envolta numa polémica com o seu partido a propósito da sua abstenção numa moção parlamentar de apoio ao povo palestiniano, registou uma queda de 0,2, enquanto André Ventura, do Chega, manteve a sua cotação, embora à frente de Joacine.

A sondagem que não contempla o desempenho da presidente demissionária do CDS, Assunção Cristas, atribui uma queda de 0,4, a mais elevada entre os dirigentes de parlamentares, a Rui Rio. Na refrega da disputa pela liderança do PSD com Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, Rio tem uma avaliação de 9,5. A uma décima de André Silva e bem abaixo dos lideres da geringonça.

António Costa e Catarina Martins são os dirigentes políticos que melhor avaliação recebe dos eleitores que votaram nos seus partidos nas legislativas de 6 de Outubro, enquanto para os votantes do PCP o melhor líder é António Costa, um ponto à frente do secretário-geral dos comunistas, Jerónimo de Sousa.

Jerónimo tem a melhor avaliação entre as mulheres, os eleitores dos 35 aos 49 anos e da faixa etária superior aos 65, enquanto o primeiro-ministro António Costa destaca-se nos homens e entre os mais jovens que foram às urnas, dos 18 aos 34 anos. Já Catarina Martins lidera entre os eleitores de 50 a 64 anos.