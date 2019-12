“É um pássaro? É um avião?” São as melhores fotos aéreas do ano

"É um pássaro? É um avião?" São as melhores fotografias aéreas de 2019 da Reuters. Com a banalização da utilização de drones para captura de imagens, expandiram-se os limites da fotografia; e hoje, graças ao avanço da tecnologia, temos a oportunidade de ver o mundo como nunca sonhámos. As imagens da agência noticiosa tanto apresentam cenários idílicos como apocalípticos, reforçando a ideia do desequilíbrio que existe hoje na relação entre a Humanidade e o meio ambiente. Há homens que rezam ou trabalham, aviões supersónicos que se cruzam a alta velocidade — um presente colorido da NASA —, florestas que ardem, rios que gelam. A panóplia é enorme, mas uma coisa é certa: para a Reuters, 2019 passou a voar.