Parlamento britânico aprova acordo de saída da União Europeia

O parlamento britânico, com maioria do partido Conservador, aprovou esta sexta-feira o projecto de lei do acordo de retirada da União Europeia (UE), para que o Reino Unido possa sair do bloco na data prevista de 31 de Janeiro.

Os deputados da Câmara dos Comuns autorizaram por 358 votos contra 234 que o texto apresentado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, passe à fase parlamentar seguinte, onde poderá ainda sofrer alterações a nível de comissões parlamentares antes da aprovação definitiva, já em 2020.

Boris Johnson disse quer unir o país e, para isso, argumentou, os deputados deveriam aprovar esta sexta-feira a nova versão da lei do ‘Brexit’. Os rótulos remainer e leave pertencem ao passado e é agora tempo de seguir em frente, disse esta sexta-feira no debate que antecedeu a votação da lei do “Brexit”, a que fez alterações.

Mas as críticas trabalhistas não se fizeram esperar e o maior partido da oposição acusou os conservadores de prepararem um “péssimo” acordo de comércio com os Estados Unidos depois do Reino Unido sair da União Europeia.

“É agora tempo de agir em conjunto como uma nação revigorada, como um reino unido, com renovada confiança no nosso destino nacional e determinados a aproveitar as oportunidades que se nos apresentam”, disse Johnson. O primeiro-ministro quer que a lei seja aprovada esta sexta-feira para a Câmara dos Lordes se poder pronunciar a 13 de Janeiro, duas semanas antes do prazo de saída da União Europeia, a 31 de Janeiro.

A aprovação era garantida, uma vez que os conservadores detêm uma maioria de 80 deputados na Câmara dos Comuns, mas nem por isso deixou o primeiro-ministro de apelar ao voto e de dizer que o tempo é de seguir em frente, de ultrapassar o impasse que nos últimos três anos marcou a política britânica.