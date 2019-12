Depois do impeachment, democratas querem tempo

No P24 desta sexta-feira, o jornalista Alexandre Martins descreve a estratégia do Partido Democrata norte-americano no processo de impeachment de Donald Trump, que teve duas acusações formalizadas numa sessão da Câmara dos Representantes, na noite de quarta-feira.

Ouça a conversa completa sobre os protagonistas deste processo no episódio desta sexta-feira do podcast Fogo e Fúria.

