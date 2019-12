Coimbra gemina-se com cidade italiana nos 800 anos dos Mártires de Marrocos

A Câmara de Coimbra aprovou esta sexta-feira a geminação com Narni, na Itália, com que valoriza a ligação das duas cidades por factos históricos relacionados com o processo dos Mártires de Marrocos. Em 2020, Coimbra assinala o Jubileu dos Mártires de Marrocos e de Santo António, pelos 800 anos do martírio daquele grupo de religiosos franciscanos.

Oriundos de Narni, esses missionários da Ordem dos Frades Menores foram martirizados no Norte de África, em 1220, e estão sepultados em Coimbra, no Mosteiro de Santa Cruz. Em 1219, Francisco de Assis enviou em missão a Marrocos os frades menores, que acabaram por ser decapitados na sequência da pregação da mensagem de Cristo, que insistiram em prosseguir num território onde já então o islamismo era a religião dominante.

“Os Mártires de Marrocos acabam por ser um elo entre a cidade de Narni e Coimbra, sendo que esse episódio e os factos de que se revestiu são uma evidência histórica do Mosteiro de Santa Cruz em Portugal e no mundo ocidental de então”, segundo uma nota divulgada pela autarquia, presidida pelo socialista Manuel Machado. Citada no documento, a vereadora da Cultura e Turismo da câmara, Carina Gomes, realça que a geminação com Narni, cuja municipalidade fez a proposta à congénere coimbrã, “consistirá em mais uma oportunidade de enriquecimento cultural e de diálogo com outra cidade”.

A evocação dos 800 anos do martírio dos primeiros seguidores de São Francisco de Assis vai decorrer entre 12 de Janeiro e 17 de Janeiro de 2021. Além das celebrações religiosas, o programa inclui iniciativas de carácter científico e cultural, como concertos, com destaque para a “Missa de Santo António”, de António Vitorino de Almeida, cuja estreia será no dia 19 de Julho, no auditório principal do Convento de São Francisco, na margem esquerda do rio Mondego. Para Fevereiro está prevista a visita de uma delegação italiana civil e religiosa a Coimbra, devendo seguir-se, em Maio, a ida de uma representação portuguesa a Narni.

O processo de geminação das duas cidades carece ainda de aprovação pela Assembleia Municipal de Coimbra.