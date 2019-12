Noutra época do ano ninguém me arrancaria da boca o nome desta perfeita marisqueira de Matosinhos

Manda o espírito natalício, sempre mais contagioso do que desejaríamos, que se tente compensar o muito que se recebeu ao longo do ano com um número o mais reduzido possível de pequenos gestos caritativos, a ver se há maneira de aligeirar a consciência pesada a que fomos condenados por tanta bondade alheia.

