Em Sesimbra, há passagem de ano subaquática e homenagem a Variações e Amália

Já é uma tradição em Sesimbra: a cada passagem de ano, os mergulhadores fazem-se ao mar e fazem uma festa subaquática. Este ano não será diferente: quatro escolas de mergulho e meia centena de mergulhadores, irão cumprir a tradição.

Em terra, a animação de rua começa pelas 22h e inclui desfile de animadores com fatos temáticos, ao longo da Marginal e na Fortaleza de Santiago. Lá pelas 23h, a música do dj Pedro Monchike entra em acção e será acompanhada por um espectáculo laser, que irá decorrer ao longo de toda a Marginal, informa a autarquia.

Mas o momento mais esperado será, naturalmente, o show de fogos que acompanhará as doze badaladas, até porque este, promete-se, será diferente do habitual: é um espectáculo piromusical dedicado a dois grandes da cultura portuguesa. A música de António Variações e de Amália Rodrigues irá ouvir-se à entrada do novo ano, assinalando-se assim também os 75 anos do nascimento do cantor (3 de Dezembro), que faleceu em 1984, e os 20 anos do desaparecimento de Amália, que faleceu em Outubro de 1999.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois da meia-noite, está garantido espectáculo visual e musical até às 2h.

Na passagem de ano subaquática participam as empresas Anthia Diving Center, Cipreia, Haliotis e Vertente Natural.