Estas são as dez atracções mais populares do mundo no TripAdvisor

Por mais novidades que surjam e destinos que se popularizem, o reinado do turismo continua a não se distanciar muito dos locais mais badalados do planeta, pelo menos no TripAdvisor.

Pelo segundo ano consecutivo, o Coliseu de Roma foi a atracção mais popular do mundo no site de reservas. E não será preciso caminhar muito para chegar ao Museu do Vaticano, também na capital italiana, em terceiro lugar da lista.

Já o Museu do Louvre, em Paris, “considerado o maior museu de arte do mundo, com uma colecção inigualável de objectos que cobrem todo o espectro da arte ao longo dos séculos”, foi a segunda atracção mais reservada este ano na plataforma.

O top5 fica completo com a visita à Estátua da Liberdade, em Nova Iorque (Estados Unidos), e regresso à capital francesa com a Torre Eiffel, construída como arco de entrada na Exposição Universal de 1889.

A lista integra ainda a Basílica da Sagrada Família, em Barcelona (Espanha), uma das obras mais icónicas de Antoni Gaudí, cuja construção foi iniciada antes da Torre Eiffel e permanece inacabada; o bairro francês de Nova Orleães (Estados Unidos); a Casa de Anne Frank, em Amesterdão (Países Baixos); o miradouro instalado no 103.º andar da Willis Tower, em Chicago (Estados Unidos), um dos edifícios mais altos do mundo; e a Praça de São Marcos, em Veneza (Itália).