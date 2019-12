Raríssimo, os vinhos que só Osvaldo Amado faria

Uma casta preferida? Osvaldo Amado não hesita: Arinto. “Há poucas castas tão transversais e com tanta versatilidade, que consigam fazer quatro ou cinco produtos distintos”, diz, justificando a sua preferência. Daí que ao lançar a sua marca, Raríssimo By Osvaldo Amado, apresente duas formas de trabalhar o Arinto que dão resultados completamente diferentes: o Espumante DOC Bairrada Extra Bruto Blanc des Blancs de 2006 (já disponível) e o Raríssimo Branco 2015, também da Bairrada (que, tal como os restantes vinhos da marca, chegará ao mercado em 2020).

“O terroir da Bairrada é aquele de que gosto mais” para o Arinto, explicou, durante uma apresentação do seu novo projecto, no início de Dezembro no Pestana Palace, em Lisboa, o enólogo, que já vinificou a mesma casta na região dos Verdes, do Dão, do Tejo, do Alentejo e de Lisboa.

Osvaldo Amado, que está ligado à Casa de Santar, Cabriz e Quinta do Encontro, tem uma longa experiência, trabalhou por todo o país e no Brasil, fez vinhos dos mais diversos tipos, venceu concursos, das suas mãos saíram vinhos que encheram milhões de garrafas, numa carreira que ultrapassou já as três décadas.

Com o projecto Raríssimo, ao qual se dedicou nos últimos dois anos (através da empresa Total Wines – Vinhos de Portugal, e com distribuição pela Vinalda), quer apresentar os vinhos que faz sem qualquer compromisso que não seja o de ser absolutamente verdadeiro consigo mesmo. Os cinco primeiros, que agora apresenta, são das regiões que melhor conhece e mais tem trabalhado, a Bairrada e o Dão, mas no futuro virão as outras.

“Quero fazer o contrário do sentido do mercado, produtos originais, distintos, em contraciclo”, declarou. Com o Raríssimo Clarete Clássico 2013, do Dão, por exemplo, quis “ir à procura do que as pessoas já se esqueceram que existe”, numa experiência que descreve como “de intervenção mínima do enólogo”.

Não tem vinhas nem adega própria e não pretende ter. Reivindica a liberdade de escolher as vinhas que quer trabalhar e de fazer coisas únicas, não repetindo nunca o que já faz nos vários outros projectos em que está envolvido. “Tenho muita coisa em mente”, confidencia, “quero fazer vinho das mais pequenas regiões, das mais desconhecidas”.

Raríssimo Espumante Extra Bruto 2006 O luxo da garrafa e do estojo que a acondiciona logo indicam tratar-se de qualquer coisa de muito especial. E nem só os doze anos de estágio em garrafa (um após dégorgement) assim o comprovam. “É o creme do creme”, diz o enólogo, que usa apenas os primeiros 40% do mosto da prensagem das uvas, com metade a ter sido fermentado em barricas de segundo uso. Além de muito intenso e complexo, tem um prolongamento de boca extraordinário. Aroma de frutos cítricos, fino e cremoso. Ataque marcado pela acidez acutilante, seguindo-se a envolvência de frutos secos, mousse crocante e um paladar que perdura longamente. Já está no mercado. José Augusto Moreira Pontuação: 92/100

Região: Bairrada

Castas: 100% Arinto

Álcool: 12,5% vol.

Preço: 95€ (recomendado) Raríssimo Branco 2015 Aroma limpo e fino, com nuances de fruta madura, bosque e algum vegetal seco. Boca redonda e complexa, a envolver uma acidez frutada. Intenso, viçoso e estimulante, com prolongamento final e leve sensação de taninos que lhe conferem larga aptidão gastronómica. Chega ao mercado em Fevereiro. J.A.M. Pontuação: 90/100

Região: Bairrada

Castas: 100% Arinto

Álcool: 13,5% vol

Preço: 45€ (recomendado) Raríssimo Branco 2011 Encepamentos antigos, na zona de Tondela, em terrenos franco-arenosos de origem granítica, a destacar aromas de Pederneira e uma extraordinária mineralidade salina. Boca redonda, profundo, fresco, saboroso, denso e tenso. Intenso e complexo, mas ao mesmo tempo sempre muito equilibrado, cremoso e elegante e prolongado final. Um vinho virtuoso e muito bem definido. Apenas 2500 garrafas, que estarão no mercado a partir de Fevereiro. J.A.M. ​Pontuação: 94/100

Região: Dão

Castas: Encruzado (85%), Bical e Malvasia Fina

Álcool: 13,5% vol

Preço: 55€ (recomendado) Raríssimo Clarete Clássico 2013 Retoma um estilo clássico do Dão, de cor aberta, aromas de bosque, cogumelos e algum fumado. As sensações maduras, de compotas, misturam-se com a acidez fina e toque vegetal, tanino saboroso e delicado. Final longo a destacar a acidez frutada e sempre elegante. Vale a pena provar. À venda em Fevereiro. J.A.M. Pontuação: 91/100

Região: Dão

Castas: Touriga Nacional (70%), Aragonez e Alfrocheiro

Álcool: 13% vol

Preço: 27€ (recomendado) Raríssimo Tinto 2001 O Dão no seu estilo mais poderoso e sedutor, num vinho moldado pelo tempo e pela natureza. Nasceu em lagares de granito, com maceração suave e prolongada, criou-se em barrica durante dois anos, e depois adormeceu segundo as regras do tempo. Está jovem, surpreendentemente jovem, viçoso e sedutor. Cor e aroma intensos, boca fresca, tanino viçoso e saboroso. Complexo, mineral, macio, elegante e um longo e harmonioso final. Um vinho que devolve o Dão à sua condição mais grandiosa. Apenas 1200 garrafas que serão colocadas no mercado em Fevereiro. J.A.M. Pontuação: 96/100

Região: Dão

Castas: Touriga Nacional, Aragonez, Alfrocheiro e Jaen

Álcool: 13,5% vol

Preço: 90€ (recomendado)