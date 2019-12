As barragens ao longo do Douro abriram as comportas após o dilúvio trazido pela depressão Elsa. Cerca das 22h30 desta sexta-feira, a subida do caudal coincidiu com a maré cheia e, 13 anos depois das cheias de 2006, a Ribeira voltou a ficar debaixo de água. Esta noite, aos jornalistas, Rui Moreira admitia danos nos estabelecimentos comerciais desta zona histórica do Porto. No entanto, não há vítimas a lamentar.