Engie: barragens da EDP são “fundamentais” na estratégia de carbono zero

A EDP anunciou esta quinta-feira que vendeu seis barragens em Portugal a um consórcio de investidores, formado pela Engie, Crédit Agricole Assurances e Mirova, por 2,2 mil milhões de euros.

As centrais hídricas, localizadas na bacia hidrográfica do rio Douro, totalizam 1.689 megawatts (MW) de capacidade instalada, segundo a informação divulgada.

Numa nota posterior, o consórcio adiantou que a Engie “enquanto a empresa do sector do consórcio, operará, manterá os activos e prestará os serviços de gestão de energia”.

“A aquisição destes activos é fundamental para a implementação da estratégia de carbono zero da Engie, aportando uma capacidade renovável flexível, que complementa o portefólio ibérico da Engie em energia eólica onshore (1,1 GW) e solar (50 MW), a maioria já em parceria com a Mirova”, lê-se na mesma nota.

Além disso, a Engie “garante um nível significativo de produção renovável despachável, sobretudo com as centrais de albufeira com bombagem, o que permitirá assegurar o fornecimento de electricidade verde ao seu actual e futuro portefólio de clientes corporativos, através de Contratos de Aquisição de Energia (CAE)”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta operação deverá ter “um impacto de cerca de 650 milhões de euros no endividamento líquido” da empresa, que acredita que a “conclusão da operação está prevista para o segundo semestre de 2020”.

Por sua vez, o Crédit Agricole Assurances, “primeira seguradora em França, reforça o seu compromisso com a transição energética, totalmente em linha com a estratégia climática do grupo”.

A compra “prolonga um relacionamento de longa data entre a Mirova e a Engie, desenvolvido nos últimos anos principalmente através da parceria em vários projectos de energia eólica e solar na Europa”, de acordo com o comunicado.