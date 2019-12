Concorrência acusa Meo e Nowo de formarem cartel

A Autoridade da Concorrência (AdC) acusou a Meo e a Nowo de formarem um cartel de “repartição de mercado e de fixação dos preços dos serviços de comunicações móveis, vendidos isoladamente ou em conjunto com serviços de comunicações fixas”.

Segundo a AdC, o cartel entre a Meo, empresa da Altice Portugal, e a Nowo, a antiga Cabovisão, que pertenceu à Altice, “provocou aumentos de preços” e reduziu a “qualidade dos serviços prestados”.

Também provocou “restrições na disponibilização geográfica dos serviços, que penalizaram os consumidores em todo o território nacional”, acrescentou a AdC, no comunicado divulgado esta sexta-feira.

A Nowo não tem rede móvel própria e usa a rede móvel da Meo para oferecer aos seus clientes serviços de operador móvel virtual.

A entidade reguladora revela ter concluído, pela investigação realizada, que esta prática restritiva da concorrência teve a “duração de, pelo menos, um ano (entre 2017 e 2018), tendo sido implementada através de contactos regulares entre as empresas e de uma monitorização dos termos do acordo”.

Contactada, nenhuma das empresas quis, para já, comentar o caso.

O processo foi aberto pela AdC em Novembro de 2018, na sequência de uma denúncia realizada no âmbito do Programa de Clemência. Este programa permite que as empresas envolvidas nas práticas ilícitas, que confessem e ajudem o regulador na investigação com a entrega de provas, sejam dispensadas das coimas ou que vejam o seu valor reduzido.

Para estas situações, a Lei da Concorrência prevê coimas que podem chegar até 10% do volume de negócios das empresas, consoante a gravidade das situações.

No comunicado, a AdC não revela qual foi a empresa que fez a denúncia, mas, segundo informação recolhida pelo PÚBLICO, esta partiu da Nowo.

“Em Novembro e Dezembro desse ano [2018], a AdC realizou diligências de busca e apreensão nas instalações das empresas visadas”, refere o comunicado.

Em Dezembro de 2018, foi noticiada a realização de buscas por parte da AdC nas instalações dos vários operadores de telecomunicações.

A AdC entregou a nota de acusação às empresas esta sexta-feira, abrindo-se agora um período para que estas respondam, antes de a AdC adoptar a decisão final.

Recentemente, o grupo de telecomunicações espanhol MásMóvil, adquiriu o controlo da Cabovisão e da Oni (a operadora de comunicações empresariais que também pertenceu à Altice) ao fundo KKR.