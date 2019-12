Jogos com História: O grande dia de Stanley Matthews

Pode alguém entrar para a história de uma final como o homem do jogo quando um companheiro de equipa marcou três golos? Pode. Para Stanley Matthews nunca houve impossíveis e o dia 2 de Maio de 1953 ficou gravado a ouro no registo de um dos mais geniais futebolistas de sempre. Foi a primeira Taça de Inglaterra conquistada pelo virtuoso número 7 do Blackpool. Aos 38 anos. Coisa de somenos para quem jogou até depois dos 50…

