Famalicão avança para os “quartos” após jogo perturbado pelo mau tempo

A depressão Elsa atrasou o arranque do Famalicão-Mafra desta quinta-feira para perto das 22h, e adiou também o que era inevitável: os famalicenses seguiram em frente para os quartos-de-final da Taça de Portugal com um triunfo confortável na recepção aos mafrenses.

Num campo encharcado pela forte tempestade que não permitiu a prática de um futebol de qualidade, sobretudo no primeiro período do jogo, os golos chegaram só na segunda parte, quando o relvado permitiu finalmente que a bola circulasse no terreno.

Pedro Gonçalves marcou o primeiro golo já aos 53 minutos e Diogo Gonçalves aumentou a vantagem aos 60 minutos. Toni Martinez estabeleceu o 3-0 final para o Famalicão ao minuto 93.