Livros 2019

O exercício que consiste em fazer uma lista de “livros do ano” proporciona a recolha de sintomas, a percepção de tendências, a identificação de tropismos. No mundo diversificado da edição, há deslocações que se vão sentindo ao sabor do espírito do tempo e consoante as pesadas contingências a que está sujeito este sector que tanto participa da produção cultural ao mais alto nível como da indústria de conteúdos.