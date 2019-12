Depois do mau tempo, MAAT reabre em Março

O Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, vai estar encerrado até ao final de Março, tendo a reabertura prevista para dia 27 desse mês, revelou esta sexta-feira a Fundação EDP em comunicado. Os danos no novo edifício foram provocados pelas fortes rajadas que se fizeram sentir na quinta-feira em Lisboa, causadas pela depressão Elsa.

O museu desenhado pela britânica Amanda Levete e inaugurado em 2016 entrará em obras com o objectivo de repor parte de um tecto da entrada que cedeu, mas aproveitará este encerramento para proceder também a trabalhos de manutenção. “Estava já previsto que o MAAT fecharia entre Fevereiro e Março para obras de manutenção e melhoria que são assim antecipadas. As obras previstas visavam adaptar o espaço do museu à nova programação de 2020 e 2021, realizando-se agora em simultâneo com a reparação da zona afectada pelos ventos”, escreve o comunicado, salientando as condições meteorológicas extremas que se fizeram sentir.

Contactada pelo PÚBLICO, a Fundação EDP, a que pertence o MAAT, não presta mais esclarecimentos, nomeadamente quanto ao valor dos estragos provocados pelas fortes rajadas de vento.

A Fundação EDP manterá aberto o edifício da Central Tejo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Casa da Arquitectura reabre na próxima semana

Em Matosinhos, os danos provocados pelo mau tempo na Casa da Arquitectura vão ser reparados assim que as condições meteorológicas o permitam, esclareceu ao PÚBLICO Nuno Sampaio, director do arquivo e centro expositivo. O equipamento deverá reabrir a 26 de Dezembro, tal como já tinha sido anunciado.

Segundo Nuno Sampaio, os estragos limitaram-se ao levantamento de telhas provocado pelas rajadas de vento, não afectando directamente a Casa da Arquitectura, mas os edifícios do quarteirão da Real Vinícola adjacentes ao equipamento cultural.