PÚBLICO lança Fórum, um novo espaço de discussão online

O PÚBLICO vai lançar nesta sexta-feira o Fórum Público, um novo espaço em que leitores, jornalistas e convidados poderão debater em grupos de discussão temáticos.

Ainda numa versão experimental, o Fórum é uma extensão do actual espaço de comentários às notícias e retoma um conceito de comunidade iniciado ainda nos anos 1990 quando vários fóruns de discussão do PÚBLICO se popularizaram na Internet em Portugal.

O Fórum Público permite aos utilizadores criarem novos grupos de discussão temáticos, fazerem publicações e comentarem aquilo que é escrito por outros. Está disponível em forum.publico.pt.

A nova ferramenta vai arrancar com uma discussão sobre o Orçamento do Estado, em que o editor de Economia do jornal, Pedro Ferreira Esteves, responderá a questões dos leitores. As perguntas poderão ser colocadas já a partir da tarde desta quinta-feira. Na sexta-feira, às 11h30, Pedro Ferreira Esteves estará online para responder a dúvidas e para debater directamente com os utilizadores. O Orçamento do Estado para 2020 foi apresentado esta semana e é o primeiro desde o 25 de Abril que prevê um excedente.

Participe em forum.publico.pt

À semelhança do que acontece actualmente com o espaço de comentários às notícias, o novo espaço será moderado pela redacção do PÚBLICO e pelos utilizadores que tenham o estatuto de moderador.

Há anos que o sistema de comentários do PÚBLICO classifica os utilizadores em vários níveis de reputação, de acordo com alguma da actividade que têm online nas plataformas do jornal. O nível de reputação de um utilizador nos comentários às notícias será transposto para o Fórum. Isto significa que os utilizadores que já forem moderadores nos comentários terão o mesmo estatuto na nova ferramenta. Poderão criar novos grupos de discussão temáticos a partir de uma lista de temas pré-seleccionados pelo PÚBLICO e serão responsáveis pela moderação desses espaços. Por ora, estão disponíveis temas como Tecnologia, Gastronomia, Ambiente e Cinema, entre alguns outros. Novos temas serão acrescentados nas próximas semanas (saiba mais sobre o funcionamento do Fórum).

Os moderadores do Fórum poderão também aprovar ou reprovar aquilo que comentadores menos experientes submeterem para publicação. Um utilizador pode subir ou descer de nível consoante o seu comportamento no Fórum e nos comentários de notícias.

Na nova plataforma, os comentadores terão mais funcionalidades do que no espaço de comentário das notícias. Por exemplo, poderão acrescentar imagens às publicações que fazem e receber alertas por email sobre as discussões que lhes interessem.

O Fórum continuará a ser desenvolvido ao longo dos próximos meses e os utilizadores terão acesso a mais ferramentas, como a opção de inserir publicações feitas na rede social, ou de participar em chats em tempo real com jornalistas do PÚBLICO e outros convidados.

A plataforma é o resultado de um projecto do PÚBLICO apoiado pelo fundo Digital News Innovation, um fundo criado pelo Google para apoiar projectos editoriais na Europa e que foi gerido ao longo dos últimos quatro anos por profissionais do sector dos media.