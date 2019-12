Cabos cortados deixam Google offline no Leste europeu e no Médio Oriente

Vários serviços online, entre os quais todos os produtos do gigante tecnológico Google, estiveram esta quinta-feira indisponíveis entre 30 minutos a duas horas em vários países do Leste europeu e do Médio Oriente, incluindo a Bulgária, a Turquia e o Irão.

Em causa esteve uma falha “altamente invulgar”, como noticia a britânica BBC, citando um comunicado do Google: “múltiplos cortes simultâneos de cabos de fibra óptica”.

O corte físico de vários cabos acabou por perturbar as ligações de Internet numa vasta região, levando à interrupção de vários serviços.

Segundo a entidade responsável pela infraestrutura de telecomunicações do Irão, um corte ocorreu num cabo entre o Irão e Bucareste, capital da Roménia, e outro registou-se numa ligação para Munique, na Alemanha.

À BBC, a Google indicou que irá publicar um relatório detalhado sobre este incidente nas próximas semanas.