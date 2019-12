Protecção Civil alerta para possíveis cheias em cinco rios

Depois de uma madrugada marcada pela chuva intensa e ventos fortes resultantes da depressão Elsa, há agora cinco rios que concentram a atenção da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), que alerta para a possibilidade de inundações nas zonas Norte e Centro do país.

“Há cinco rios que nos estão a preocupar. O Lima, muito perto dos caudais de cheia, que pode provocar inundações em Ponte da Barca e Ponte de Lima. No Tâmega [existe a hipótese de] cheias em Amarante. No rio Águeda, o caudal está pouco estabilizado e é muito provável que existam cheias. O Douro encontra-se em monitorização e, no Mondego, o caudal apresenta um aumento significativo e não há previsão de descida”, explicou Pedro Nunes num briefing às 13h.

O comandante alertou ainda para o agravamento das condições meteorológicas em Lisboa a partir do final da tarde desta quinta-feira. “É muito previsível que os efeitos cumulativos da precipitação e do vento se manifestem a partir do fim da tarde, 18h ou 19h”, prosseguiu.

Pedro Nunes deixou um aviso especial para os automobilistas: os veículos não devem ficar demasiado perto de áreas fluviais e marítimas, nem perto de árvores. “Tenham cuidado com o estacionamento dos veículos em zona de árvores. Teremos ventos na ordem dos 80/100 quilómetros por hora em todo o país.” Também são desaconselhados passeios junto ao mar, devido à agitação marítima.

Eventuais melhorias são esperadas para o início da próxima semana. “É muito previsível que as condições meteorológicas melhorem significativamente a partir do próximo domingo [dia 23]”.