Amêijoas contaminadas apanhadas em Portugal eram vendidas em Espanha

Apanhavam amêijoas ilegalmente em Portugal e depois vendiam-nas em Espanha, contaminadas. Uma rede de crime organizado foi desmantelada pela Europol depois de uma investigação à intoxicação alimentar de 27 pessoas em Espanha, causada por amêijoas contaminadas. A investigação fez com que 43 pessoas fossem detidas (39 em Espanha e quatro em Portugal), segundo anunciou a polícia nesta quinta-feira.

Além das detenções, foram apreendidas mais de 38 toneladas de amêijoas num valor estimado de 350 mil euros. Foram ainda apreendidos 80 mil euros em dinheiro. A investigação levou também à descoberta dos esconderijos onde armazenavam as amêijoas apanhadas em Portugal. E há 11 empresas espanholas sob investigação.

A rede criminosa esteve activa pelo menos durante um ano e gerou mais de nove milhões de euros de lucro ao vender amêijoas que tinham sido apanhadas ilegalmente.

As amêijoas eram apanhadas em Portugal e depois transportadas para Espanha, para serem vendidas durante as épocas mais lucrativas: o Verão e as festas de final de ano. Depois de serem limpas, eram vendidas em mercados e restaurantes. A lavagem fazia com que a bactéria E. Coli desaparecesse, mas não eliminava os vírus do grupo norovirus e da hepatite A, refere a Europol.

O PÚBLICO contactou a ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica), que esteve envolvida na investigação, e que remeteu esclarecimentos para mais tarde.