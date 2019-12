RTP escolhe José Fragoso para acumular cargo de director de Informação e de Programas

É uma solução interna para evitar mais polémicas, em especial com contratações: o conselho de administração da RTP decidiu nomear José Fragoso, actual director de programas como novo director de Informação, em substituição de Maria Flor Pedroso, apurou o PÚBLICO.

José Fragoso vai acumular as duas direcções, transformando-se numa espécie de superdirector ou director-geral, à imagem do que aconteceu com a contratação de Emídio Rangel em 2001, quando a RTP era presidida por João Carlos Silva. Esta solução dará mais força aos directores-adjuntos escolhidos.

Esta escolha da administração terá agora que ser sujeita ao parecer vinculativo da Entidade Reguladora para a Comunicação Social - que terá, primeiro, que aprovar a saída de Maria Flor Pedroso, que pediu demissão na passada segunda-feira. E será preciso também que a equipa liderada por Gonçalo Reis justifique ao regulador esta mudança de paradigma. Que terá de ser abençoada pelo Conselho Geral Independente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

José Fragoso assumiu o cargo de director de Programas da RTP em Junho de 2018, convidado precisamente por Gonçalo Reis quando assumiu o novo mandato. Fragoso regressava então ao mesmo cargo que havia desempenhado em 2008.

Fragoso, de 56 anos, foi um dos fundadores da TSF e já passou também pela SIC e TVI, pela RTP1 e pela RTP2. Para além das estações televisivas, o jornalista colaborou com o semanário Expresso e mais tarde integrou o PÚBLICO.

O anúncio da escolha de José Fragoso acontece poucas horas depois de o Parlamento ter debatido a polémica sobre a alegada interferência da direcção de Informação tanto no regresso do programa Sexta às 9 à antena da RTP1 como na condução de uma investigação jornalística ao Iscem. E menos de 24 horas depois de o Conselho Geral Independente (CGI) pedir “celeridade” ao conselho de administração na escolha de uma nova direcção de Informação para tentar acabar rapidamente com a polémica.