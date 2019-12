PS promete propor alterações ao OE2020 na saúde, transportes, habitação e IRS

Os deputados do PS mostraram “total apoio a este Orçamento do Estado” na reunião da bancada desta quinta-feira de manhã, que contou com a presença do ministro de Estado e das Finanças Mário Centeno, mas vão propor alterações ao texto do Governo.

“Queremos reforçar as apostas principais do Orçamento – saúde, transportes, habitação, melhoria dos serviços públicos e justiça fiscal”, apontou o deputado João Paulo Correia quando questionado pelo PÚBLICO sobre as áreas em que os socialistas tencionam intervir.

Depois de a proposta do Governo prever um aumento dos limites dos escalões do IRS em 0,3% – o que faz com que os trabalhadores que tiverem aumentos superiores a isso possam vê-los “comidos” pela actualização dos escalões – e também algumas medidas que beneficiam fiscalmente as famílias com filhos mais novos, o PS irá apresentar propostas para que as famílias possam fazer mais deduções em sede de IRS.

O vice-presidente do grupo parlamentar do PS realçou que em 2016 as famílias fizeram deduções no valor de 585 milhões de euros no IRS e no final de 2018 o nível tinha subido até aos 1082 milhões para vincar que as alterações naquele imposto com o Governo PS levaram a uma “progressividade no IRS que favoreceu as famílias com menores rendimentos, cumprindo o objectivo de maior justiça fiscal”. “A nossa participação na especialidade vai nesse sentido.”