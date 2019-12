Mesa de Natal alternativa: farrapo velho (com tofu)

Farrapo velho com tofu, por Ana Monteiro

Desde pequenina que o farrapo velho (conhecido também por roupa velha) é das minhas comidas favoritas. Passava o Natal à espera daquele momento e comia sempre uma bela pratada: com muito azeite e muita couve, como se quer (e com um pouco de cominhos de vez em quando).

No ano passado, pedi que me fizessem o prato na versão sem bacalhau. No Natal foi com grão e no ano novo foi mesmo só com couve e batata. Este ano, a tradição não vai falhar e o meu rico farrapo vai continuar presente, mas com tofu.

De que precisas:

seis batatas médias

500 g de tofu firme

uma penca grande

quatro dentes de alho

cinco colheres de sopa de azeite



Como fazer:

A receita é a coisa mais básica: cozer as batatas e a couve; partir em em pedaços e saltear em azeite (sejam generosos) e alho laminado. Junta-se o tofu em pedaços, tempera-se com sal e pimenta-preta e está feito.