A beleza de espaços “majestosos, vazios e icónicos”

Espaços interiores e majestosos, decorados com pompa — e circunstância —, tectos altos e abobadados, escadarias imponentes. O italiano Massimo Listri dedica-se a retratar a beleza dos interiores em grande escala. The Beauty Syndrome (O Síndrome da Beleza, em português) é o nome da primeira exposição do fotógrafo em Portugal e é inaugurada esta quinta-feira, 19 de Dezembro, na Fundação Champalimaud, em Lisboa.

No Centro de Exposições da fundação, Massimo Listri vai mostrar 27 fotografias “de larga escala de espaços interiores majestosos, vazios e icónicos”, lê-se em nota de imprensa enviada ao P3. “São espaços e detalhes captados por uma lente que os torna inesperados e bizarros, trazendo a presença humana sem uma figura da mesma.” Listri “desafia a perspectiva dos volumes e, através destas suas imagens absolutamente reais, acaba a desafiar a realidade, suscitando reacções e emoções várias, do espanto à confusão”.

Ao longo de 30 anos de carreira, Listri publicou mais de 60 livros e as suas obras já foram exibidas em Nova Iorque, Bogotá, Roma ou Buenos Aires. No início de 2019, editou The World’s Most Beautiful Libraries, um coffee table book que convida à viagem e que é em si mesmo um destino para bibliófilos, escreveu o PÚBLICO. Neste ranking consta o Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, a Biblioteca Joanina, em Coimbra, e a do palácio-convento de Mafra.

The Beauty Syndrome pode ser visitada até ao final de Março de 2020.