Geração Greta

Greta Thunberg é o nome de quem mais se tem ouvido falar nos últimos tempos. Optei por falar de Greta enquanto porta-voz de uma nova geração capaz de criar um movimento à escala mundial em prol de uma causa que deveria ser do interesse de todos. Enquanto jovem, vejo em Greta um símbolo de mudança; de futuro; e principalmente de persistência face àquilo em que acredita. A luta que tem travado contra a acção do homem nas alterações climáticas faz com que seja a representante desta nova geração, que apesar de ter nascido numa era tecnológica e materialista, tem de ser vista como sinal de esperança. Nem todos os jovens seguem os padrões estereotipados definidos para os millenialls e os acontecimentos recentes comprovam-no: o movimento FridayForFuture tem mobilizado jovens de todas as partes do mundo; todas as sextas-feiras na Austrália, América do Sul, França, Alemanha e Portugal há milhares a saírem à rua. Greta é a cara desta luta, mas não está nela sozinha.

Deste modo, cabe-nos a nós enquanto jovens procurar manter-nos devidamente informados acerca dos mais variados assuntos da actualidade, de modo a criarmos boas iniciativas e ideias. Só assim se tornará possível, não só, dar credibilidade aos factos que defendemos, como também, implementar acções capazes de gerar alterações estruturantes na sociedade.

Miriam Alegre, Lisboa

Afinal há saúde!

Segundo o último relatório da OCDE, o nosso país apresenta uma esperança média de vida superior à média europeia, associada à redução das mortes por AVC e doenças cardíacas. A taxa de mortalidade, por doenças preveníveis e tratáveis, é inferior à média Europeia. Além disso, os tempos de espera por cirurgia melhoraram e são inferiores à média apresentada pelos nossos parceiros comunitários. Por último, a taxa de vacinação é uma das mais elevadas do mundo.

Retiram-se duas grandes ilações. Primeira: Apesar da despesa com gastos com saúde se encontrar 30% abaixo da média da UE e das crescentes críticas/casos de caos nos hospitais, o SNS continua a ser um serviço de qualidade e eficiente, o que resulta, em parte, da sua universalidade e gratuitidade. Segunda: como os portugueses apresentam comportamentos de risco, associados à alimentação e estilo de vida piores do que os seus congéneres europeus, fica patente que muitas das recomendações da Direcção-geral de Saúde e da própria OMS, relativas às práticas de vida “ditas saudáveis”, são, no mínimo, questionáveis.

João Ramos, Póvoa de Varzim