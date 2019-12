Emoção no momento do adeus

O Presidente da República Popular da China começou por um poema e garantiu a autonomia de Macau, prometendo que os seus habitantes serão senhores do seu futuro. Jorge Sampaio, que horas antes tinha citado Fernando Pessoa, lembrou a identidade do território e os valores da liberdade e da democracia. Depois cumprimentaram-se, já a bandeira da China tinha substituído a portuguesa no mastro de honra. Havia lágrimas nos olhos de muita gente, sobretudo dos portugueses. E havia alegria entre os chineses, que à mesma hora faziam estalar fogo-de-artifício sobre a Praça da Paz Celestial, em Pequim.