O intrumpment da democracia estado-unidense

Qualquer pessoa que queira olhar com frieza para as próximas eleições presidenciais nos EUA terá de admitir: o cenário de base é Trump voltar a ganhar. Um Presidente incumbente leva em geral vantagem, e se a economia estiver num estado razoável e o desemprego for baixo, mais vantagem eleitoral leva. Só o facto de Trump ser um Presidente tão bizarro poderá dificultar-lhe a vida, mas a sua reeleição não será de todo uma bizarria.

