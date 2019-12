Vários mortos em tiroteio junto aos serviços secretos russos em Moscovo

Um tiroteio perto da sede dos serviços secretos russos (FSB) em Moscovo fez esta quinta-feira vários mortos, segundo os media russos.

A polícia criou um cordão de segurança em redor da zona. Segundo o jornal Ezvestia, citando uma fonte não identificada, há mortos entre as forças de segurança.

O jornal britânico The Independent diz que, segundo notícias que estão a ser divulgadas mas ainda não estão confirmadas, três atiradores dispararam armas automáticas contra as forças de segurança que estavam no local. As mesmas notícias dizem que dois dos atiradores foram mortos, mas que um se barricou dentro de um edifício e continuou a disparar.

As forças especiais já chegaram ao local, diz a Reuters, que acrescenta que cinco ambulâncias estiveram no local.

Segundo um site noticioso ligado às autoridades russas, três membros da segurança presidencial foram mortos. O Mash, outra conta associada às autoridades, diz que um polícia de trânsito também foi morto.

Foi declarado estado de alerta em toda a cidade de Moscovo.