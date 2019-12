Tribunal da UE: independentista catalão Oriol Junqueras “devia ter imunidade”

O Tribunal de Justiça da União Europeia considerou nesta quinta-feira que o independentista catalão Oriol Junqueras deveria ter sido reconhecido como eurodeputado e gozado da respectiva imunidade parlamentar desde a proclamação dos resultados das eleições europeias.

O acórdão preliminar publicado pelo Tribunal de Justiça da UE nesta quinta-feira surge na sequência de um recurso interposto pelo político eleito nas eleições europeias de 26 de Maio passado. De acordo com a lei espanhola, os eurodeputados devem jurar a constituição nacional, mas Oriol Junqueras — que está detido desde 2017 — não teve autorização para o fazer na prisão e assim ocupar o seu assento no Parlamento Europeu.

Segundo o tribunal, se a Justiça espanhola considerava necessário manter Junqueras em prisão preventiva, deveria ter solicitado sem demoras o levantamento da sua imunidade parlamentar junto do PE. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, Junqueras tornou-se eurodeputado no dia em que foi eleito em Maio, apesar de estar em prisão preventiva e a ser julgado por insubordinação.

O tribunal europeu decidiu que Junqueras devia ter “gozado de todas as imunidades garantidas” pela lei europeia, depois de confirmados os resultados das eleições de Maio. “O propósito dessa imunidade é permitir que as pessoas viagem e façam parte da sessão inaugural do recém-eleito Parlamento Europeu”, cita a BBC.

A 12 de Novembro passado, nas conclusões remetidas ao Tribunal de Justiça da UE, o advogado-geral Maciej Szpunar já considerara que o mandato de um eurodeputado só depende dos votos recebidos e não pode estar sujeito a formalidades impostas por um Estado-membro.

O advogado-geral sublinhou também que o eurodeputado espanhol beneficia da imunidade que advém da sua eleição e que o mandato é válido, tendo início com a abertura da primeira sessão do Parlamento Europeu após as eleições. Isto apesar de Oriol Junqueras não ter tomado posse, por não ter cumprido todas as formalidades exigidas pelo direito nacional.

“Nenhuma disposição subordina o início do mandato à presença efectiva do deputado europeu na primeira sessão do Parlamento Europeu após cada eleição, à tomada de posse efectiva em geral ou a qualquer outra circunstância”, considerou.

A 20 de Junho de 2019, a Comissão Eleitoral Central espanhola declarou vago o seu mandato de eurodeputado e suspendeu todas as prerrogativas associadas às suas funções, porque Junqueras não prestou juramento à Constituição espanhola. Por essa razão, a lista dos deputados eleitos em Espanha comunicada à UE não tinha o nome do dirigente catalão.

Junqueras pede a nulidade da sentença que o condenou a 13 anos de prisão

Oriol Junqueras pediu “a nulidade da sentença” que o condenou e a “liberdade para todos” os acusados pelo seu envolvimento na tentativa de independência da Catalunha. “A justiça chegou a partir da Europa. Os nossos direitos e os dos 2.000.000 de cidadãos que votaram em nós foram violados”, defendeu ainda Junqueras numa mensagem que publicou no Twitter.

“Sejam perseverantes, assim como nós temos sido”, conclui o presidente da ERC (Esquerda Republicana da Catalunha), que foi o cabeça-de-lista do partido que dirige às eleições europeias, apesar de na altura estar preso, de forma cautelar, e a aguardar o fim do julgamento que o condenou em Outubro último a 13 anos de prisão.

Desde 2017 que Junqueras está detido devido ao referendo sobre a independência da Catalunha que as autoridades espanholas consideraram ilegal. Em Outubro, o independentista catalão, ex-vice-presidente da Generalitat, acabaria por ser condenado a 13 anos de prisão por insubordinação e desvio de fundos públicos da região, devido ao referendo ilegal de 1 de Outubro de 2017 sobre a independência da Catalunha.

O acórdão preliminar desta quinta-feira dá assim razão a Junqueras, ao rejeitar os argumentos do Estado espanhol – e do próprio Parlamento Europeu —, de que o político catalão não tinha o estatuto de eurodeputado, dado não ter cumprido os trâmites exigidos pela lei espanhola (em virtude de não lhe ter sido permitido abandonar a prisão para o fazer, alegadamente por risco de fuga).

Este acórdão também aumenta as possibilidades de que tribunal reconheça a imunidade do ex-presidente da Generalitat, Carles Puidgemont, que não foi julgado porque estava na Bélgica.