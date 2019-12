Johnson vira a página do ‘Brexit’ com discurso de Isabel II

Com o resultado das eleições legislativas britânicas, a saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de Janeiro está garantida, e Boris Johnson quer mudar a página do “Brexit” para se focar na política doméstica. No discurso Isabel II no Parlamento, esta quinta-feira, quando a rainha apresenta o programa do Governo, foram prometidas múltiplas reformas na política doméstica para adaptar o Reino Unido ao pós-divórcio com o Continente: um reforço do Serviço Nacional de Saúde (NHS, em inglês), revisão da política externa, investimento noutros serviços públicos e infra-estruturas, criação de uma comissão para reformar o sistema judicial e mudanças no sistema de imigração.

“O meu Governo vai avançar com um ambicioso programa de reformas domésticas que respeite as prioridades das pessoas. Pela primeira vez, o orçamento multi-anual [do NHS], acordado no início deste ano, será consagrado na lei”, disse a rainha Isabel II na Câmara dos Comuns. “Vai investir nos serviços públicos e infra-estruturas do país, mantendo a dívida sobre controlo, a sustentabilidade das finanças públicas através de uma estratégia fiscal responsável”.

O tradicional discurso da rainha na abertura da legislatura elenca as leis e medidas que o Governo pretende apresentar ao órgão legislativo no próximo ano. O discurso é escrito pelo Governo e a monarca limita-se a lê-lo perante os deputados, cumprindo um dos seus deveres constitucionais.