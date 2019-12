Incêndio obriga a evacuar torre de escritórios no Centro Comercial Colombo

A Torre Ocidente do centro comercial Colombo, onde funcionam os escritórios do BNP Paribas, foi evacuada, ao início da tarde desta quinta-feira. Ao que o PÚBLICO conseguiu apurar junto dos Bombeiros Sapadores, tratou-se de um “pequeno incêndio numa sala técnica” e a torre foi evacuada “por precaução”.

Segundo a Renascença, foram retiradas cerca de 100 pessoas dos escritórios.

De acordo com a administração do Centro Comercial Colombo, “foi accionado um alarme de incêndio no piso 2 do edifício de escritórios da Torre Ocidente”, uma situação que está nas mãos das “autoridades competentes”. Neste momento, “as pessoas já estão a voltar a entrar para a torre”.

O alerta foi dado pelas 13h53 e foram mobilizados para o local 18 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

“O Centro Comercial Colombo está a operar normalmente”, acrescenta a empresa em comunicado.