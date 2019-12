Câmara de Lisboa diz que não vai faltar electricidade às escolas

O vice-presidente da Câmara de Lisboa assegurou na quarta-feira que as escolas da capital vão continuar a funcionar normalmente, não estando em risco o fornecimento de electricidade ou de refeições escolares, como o BE alertou na semana passada. “Não vai haver nenhuma situação de interrupção, as escolas vão continuar a funcionar normalmente”, disse João Paulo Saraiva durante a reunião pública do executivo camarário.

Na semana passada, o BE/Lisboa alertou para a possibilidade de ocorrerem problemas na contratação do serviço de refeições escolares, electricidade e gás, porque vários contratos públicos caducam no primeiro trimestre de 2020 e são necessários alguns meses para lançar novos concursos. “Neste momento, não há concursos a serem lançados nem pelo Ministério, nem pelo município, no que é uma clara evidência da falta de planeamento envolta neste processo [de descentralização de competências], que se iniciou já há um ano”, referiu o BE/Lisboa.

Na reunião pública da Câmara de Lisboa este assunto foi levantado pela vereadora do PCP Ana Jara, seguindo-se depois outras intervenções do vereador João Gonçalves Pereira, do CDS, e da vereadora Teresa Leal Coelho, do PSD.

“A comunidade educativa, os professores e os pais podem estar tranquilos quanto a esta matéria”, afirmou João Paulo Saraiva, que é também responsável pelo pelouro das Finanças, sem adiantar, contudo, mais informações.

Na nota distribuída na semana passada, os bloquistas lembravam que a Câmara de Lisboa aceitou a descentralização das competências em matéria de Educação para o próximo ano, passando assim a ficar responsável pela gestão dos edifícios e recursos humanos das escolas básicas do 2.º e 3.º ciclos e das secundárias.