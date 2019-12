Lisboa: se lhe sobrar comida no Natal, entregue-a neste bar, irá para quem mais precisar

“Todos os anos vejo a quantidade de comida que sobra nestes dias festivos e este ano pensei que finalmente tinha as condições para poder fazer algo diferente”, diz Ana Nabais, uma das proprietárias do bar de petiscos Sem Cerimónias, que abriu recentemente em Lisboa, no Bairro de São Miguel, perto de Alvalade.

Pegando no seu nome, o bar lançou uma campanha baptizada de “Natal sem cerimónias e sem desperdício” e, em comunicado, resume a ideia, simples mas com potencial para ser eficaz e melhorar o período de festas a algumas pessoas: a 26 de Dezembro, “o espaço será o ponto de recolha para todos aqueles que queiram entregar as sobras de Natal”. A comida recolhida será depois distribuída à noite pela Re-food, “organização de actuação micro-local, criada para reaproveitar excedentes alimentares” e entregá-los “a quem mais precisa”.

Segundo refere Ana Nabais, foi feito o contacto com a Re-food de Alvalade, “que tem tido um papel muito importante na comunidade” e “que logo se quis juntar” à iniciativa.

O Sem Cerimónias (tel.: 914860177) localiza-se na rua Alfredo Cortês nº 1 A. As entregas podem ser feitas das 15h às 19h30 no dia 26. Mais informações no Facebook do bar.

Para verificar outras iniciativas semelhantes ou saber como auxiliar a Re-food, presente em vários locais do país, poderá consultar o site ou Facebook oficiais.