Na Guarda, o Solar do Vinho tem agora uma loja dos produtores locais

Instalada no Solar do Vinho, sede da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), a nova loja vende vinhos de todos os produtores da região e vai promover provas. Segundo o presidente da CVRBI, Rodolfo Queirós, vai ainda funcionar “como uma espécie de “welcome center”, onde é disponibilizada informação aos enoturistas relativa à Rota de Vinhos da Beira Interior que está a ser criada por aquela entidade, em colaboração com o Turismo do Centro e os municípios da região.

“Vamos ter de ter pacotes turísticos para quem nos visitar e diga, por exemplo: eu quero visitar a adega x, visitar a aldeia histórica y, almoçar no restaurante z e dormir na unidade de turismo ou nas termas k”, exemplificou o responsável em declarações à agência Lusa. No início de 2020 aquela entidade vai promover uma reunião com empresários dos ramos da hotelaria e da restauração da região, para que sejam “parceiros do projecto”, pois considera que “faz sentido” o funcionamento em rede.

Para o próximo ano, está também agendado o primeiro concurso de gastronomia e de vinhos da região, intitulado Beira Interior Gourmet, organizado pela CVRBI para potenciar os vinhos da região e a gastronomia, que é “muito diferenciada”. “A ideia é tornar o enoturismo como um produto que tem cada vez mais potencial na nossa região e olhar muito para os turistas de cá, mas também olhar para as pessoas de fora, nomeadamente os espanhóis, que adoram a nossa gastronomia e os nosso vinhos”, disse.

O presidente da CVRBI adiantou que para a concretização da Rota dos Vinhos da Beira Interior aquela entidade celebrou este mês protocolos com o Turismo do Centro e com os municípios de Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Guarda, Oleiros, Pinhel e Vila Velha de Ródão.

A CVRBI abrange as zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, nos distritos de Guarda e de Castelo Branco, onde possui mais de 60 associados, sendo quatro adegas cooperativas. Na área abrangida pela CVRBI existem cerca de 16 mil hectares de vinhas e uma grande variedade de castas, destacando-se as brancas Síria, Arinto e Fonte Cal e as tintas Tinta Roriz, Rufete, Touriga Nacional, Trincadeira e Jaen.

A loja do Solar do Vinho abriu as portas no dia 5 de Dezembro e funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30 e, aos fins-de-semana, das 15h às 18h. “Já temos tido procura. Temos gente a visitar-nos todos os dias, a querer saber mais sobre os vinhos e a comprar algumas coisas”, contou Rodolfo Queirós. A partir de Janeiro do próximo ano, a pensar na captação de enoturistas, a CVRBI vai ter semanalmente vinhos em prova de cinco produtores regionais.