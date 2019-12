EDP vende seis barragens por 2,2 mil milhões

A EDP anunciou esta quinta-feira que vai vender seis barragens no Douro a um consórcio de empresas de empresas francesas, por um total de 2,2 mil milhões de euros.

Segundo a empresa liderada por António Mexia, este negócio, que já era esperado, foi firmado com um “consórcio de investidores formado pela Engie (participação de 40%), Crédit Agricole Assurances (35%) e Mirova - Grupo Natixis (25%)”.

A EDP explica, no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que “as centrais hídricas em processo de alienação totalizam 1689 MW [megawatts] de capacidade instalada e localizam-se na bacia hidrográfica do rio Douro”.

São elas: 3 centrais de fio de água (Miranda, Bemposta e Picote) com 1,2 Gigawatts (GW) de capacidade instalada; 3 centrais de albufeira com bombagem (Foz Tua, Baixo Sabor e Feiticeiro) com 0,5 GW de capacidade instalada.

Segundo a EDP, “o valor da transacção acordado representa um Enterprise Value de 2.210 milhões de euros (com o equity value sujeito a ajustamentos até à conclusão da operação)”.

Em 2018, ano em que o índice de produtividade hidroeléctrica em Portugal foi de 1,05 vezes, o EBITDA deste conjunto de activos ascendeu a 154 milhões, realça a EDP.

A conclusão da transacção está prevista para o segundo semestre de 2020, estando ainda pendente das aprovações societárias e regulatórias, explica a empresa.

Em Março a EDP anunciou um programa de venda de activos, para concentrar a sua actividade no sector das renováveis. Nos planos da empresa estava o encaixe de pelo menos dois mil milhões de euros com a venda de activos em regime de mercado, num prazo de 18 meses.

Na altura, a empresa, que explora barragens, mas também centrais a gás e a carvão, não especificou exactamente aquilo que estava a pôr à venda.

Ao longo dos meses foi referido o interesse de empresas como a Iberdrola e a Endesa nas barragens que a EDP queria vender.

No comunicado desta quinta-feira, a eléctrica assinala que, nos últimos 12 anos, “executou um plano de construção e repotenciação de centrais hídricas em Portugal, aumentando a sua capacidade instalada no país em 2,6 GW”.

Apesar da venda destas seis centrais na bacia do Douro, a EDP garante que “manterá a sua posição de liderança em Portugal, com uma capacidade de geração hídrica instalada de 5,1 GW”.

Também “continuará a ser o segundo maior operador hídrico na Península Ibérica”.

A empresa refere ainda que a transacção “tem como objectivo a optimização do portefólio, reduzindo a exposição à volatilidade hídrica e de preço de mercado”.

O negócio reforça “o perfil de baixo risco do negócio e o nível de endividamento”, acrescenta a EDP.