FC Porto-Santa Clara, round 3: desta vez, é a eliminar

Terceiro jogo nesta temporada, o primeiro a eliminar. FC Porto e Santa Clara voltam a defrontar-se nesta quinta-feira (19h15, RTP1), em jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal.

Para este jogo, os “dragões” quererão mostrar que “não há duas sem três”, enquanto os açorianos preferirão apostar no “à terceira é de vez”. É que, nos dois duelos entre as equipas, em 2019/20, o desfecho final foi sempre o mesmo: vitória portista, primeiro para a I Liga (2-0) e, três dias depois, para a Taça da Liga (1-0).

Agora, o contexto é outro. O jogo é a eliminar e está em causa o apuramento para os “quartos” da Taça. Em 90 minutos, em 120 ou no desempate por penáltis, o jogo terá de ser resolvido nesta quinta-feira.

Santa Clara quer bater recorde

Para o Santa Clara, este jogo pode ser um marco histórico. A equipa nunca chegou aos quartos-de-final da prova, tendo já caído três vezes nos “oitavos”. Para evitar nova desilusão nesta fase da competição, a equipa terá de fazer bastante mais do que fez nas duas vezes em que defrontou o FC Porto. Esquecendo o duelo da Taça da Liga – difícil de analisar, pelos “onzes” tão alternativos –, a equipa de João Henriques não conseguiu, para a Liga, fazer mais do que defender (e mal) no Estádio do Dragão.

Apesar de ser, depois dos três “grandes”, do Sp. Braga e do V. Guimarães, a equipa com maior percentagem de posse de bola na I Divisão, os açorianos adoptaram uma postura de subjugação permanente e com pouca predisposição para ter bola e colocar muitos jogadores em zonas de finalização. E o resultado até pecou por escasso para um FC Porto algo perdulário, sobretudo na segunda parte.

É, por isso, imperativo que o Santa Clara, que não vence há três jogos, dê uma réplica diferente, sob pena de fazer desta eliminatória da Taça de Portugal um “passeio” para um FC Porto que vem de uma boa vitória e uma boa exibição frente ao Tondela.

Orgulho ferido nos Açores

Na antevisão da partida, Sérgio Conceição desvalorizou o momento negativo do Santa Clara como factor importante para este jogo. “O Santa Clara está a passar por um ciclo menos bom, mas olhamos para a equipa e para o seu treinador e vemos que há uma base sólida e sabem bem o que é a I Liga. É sempre uma equipa chata de defrontar”, apontou o técnico, que pode conquistar a 100.ª vitória como treinador do FC Porto e tornar-se o treinador que mais rapidamente alcançou esse feito, ultrapassando Artur Jorge.

Do lado contrário, João Henriques quer que o Santa Clara limpe a má imagem deixada na goleada sofrida frente ao Sporting, no último domingo. “Queremos dignificar clube e região e limpar a imagem deixada no último jogo, que foi de uma equipa que não esteve comprometida com aquilo que são as suas ideias e o seu ADN. É o nosso ponto de honra, estamos feridos da nossa dignidade, como profissionais”, afirmou.

Para esta quinta-feira está marcado, também, o Famalicão-Mafra, jogo no qual os minhotos, favoritos, jogam a passagem aos “quartos” frente ao quarto classificado da II Liga.