FC Porto sobrevive à depressão e segue em frente na Taça

O FC Porto qualificou-se nesta quinta-feira para os quartos-de-final da Taça de Portugal, ao vencer o Santa Clara no Estádio do Dragão por 1-0.

Num jogo que se disputou em plena “fúria” da depressão Elsa, um golo de Nakajima foi o melhor que aconteceu no relvado ensopado do Dragão e o suficiente para manter a equipa de Sérgio Conceição na rota por um regresso à final no Jamor.

Ainda houve algum futebol na primeira parte e o FC Porto aproveitou para marcar o único golo do jogo. Aos 29’, Corona recebeu a bola na grande área dos açorianos, ganhou o duelo a Mamadu Candé e fez o cruzamento para Nakajima fazer o único golo do jogo. O Santa Clara reclamou uma falta do mexicano sobre o lateral guineense, mas o VAR e Fábio Veríssimo mantiveram a decisão inicial de considerar o golo válido.