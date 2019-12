Após igualar Maldini e Del Piero, Buffon ameaça recorde de Zoff

As imagens do jogo da Juventus da 17.ª jornada da Serie A frente à Sampdória correram o mundo por mais um golo sobrenatural de Cristiano Ronaldo, mas o triunfo da equipa de Turim no Luigi Ferraris, por 2-1, não ficará para a história apenas por mais uma demonstração de qualidade do avançado português. Pela sétima vez esta época no campeonato italiano, na baliza da Juventus esteve Gianluigi Buffon, o que permitiu ao guarda-redes italiano, de 41 anos, igualar os registos de duas figuras históricas do futebol transalpino: Mais jogos na Serie A em absoluto (647, a par de Paolo Maldini); mais jogos na Serie A pela Juventus (472, tal como Del Piero). Na mira de Buffon estão, no entanto, mais recordes, um deles na posse de Dino Zoff. O lendário guarda-redes jogou a final da Liga dos Campeões de 1983 aos 41 anos e 86 dias. Se a Juventus chegar à final de Istambul, esta temporada, Buffon terá 42 anos e 123 dias.

A um mês de completar 42 anos, Buffon procurou desvalorizar o feito conseguido em Génova, porque o mais importante “era vencer e terminar o ano no primeiro lugar”, mas reconheceu que “tudo o resto torna esse feito ainda melhor”.

Em declarações à Sky Sport Italia, o guarda-redes garantiu que ainda não pensa na reforma e justificou a vontade de continuar a competir: “Dada a forma como me encontro fisicamente neste momento, seria uma injustiça para mim mesmo deixar de jogar.”

Jogador europeu com mais internacionalizações

“Honestamente, vejo isso [reforma] muito longe de acontecer. Há dois anos parei, depois a vida deu-me uma possibilidade sensacional. Apesar de não jogar tanto, sinto-me uma referência no balneário, alguém com uma grande responsabilidade. Por enquanto, o certo é continuar”, acrescentou.

A vontade de continuar - a imprensa italiana garantia ontem que a Juventus pretende renovar o contrato com o guarda-redes por mais uma época -, torna como provável que, 24 anos depois de fazer a estreia como sénior no Parma, Buffon continue a coleccionar recordes. Com 176 internacionalizações pela selecção italiana - mais do que qualquer outro jogador europeu da história – para o guarda-redes será difícil igualar os 705 jogos de Del Piero pela Juventus em todas as competições (Buffon tem 664), mas igualar o número de partidas do antigo n.º 10 “bianconeri” nas competições de clubes da UEFA está a apenas quatro jogos de distância.

Há ainda mais três recordes que Buffon pode acrescentar ao seu currículo, mas alcançá-los não depende apenas da longevidade do guarda-redes. Se a Juventus conseguir apurar-se para a final da Liga dos Campeões, Buffon destronará Zoff como o jogador mais velho a chegar à final da competição. E se “vecchia signora” vencer a competição, será Paolo Maldini o destronado: o defesa conquistou o troféu pelo AC Milan com 38 anos e 331 dias de idade.

Mais acessível e provável é que Buffon se torne, dentro de mais alguns meses, no primeiro jogador a vencer dez títulos da Serie A, prova onde se estreou a 19 de Novembro de 1995, num Parma-AC Milan, no estádio Ennio Tardini. Do outro lado estavam, entre outros, Roberto Baggio e George Weah, mas ninguém conseguiu bater Buffon: o jogo acabou com um empate a zero.