Herói do atentado de Sydney vai ser homenageado no disco Songs for Tori

Foi há cinco anos, no dia 15 de Dezembro de 2014. Um homem fez vários reféns no café Lindt, em Sydney, na Austrália, e o sequestro teve um desfecho trágico: duas vítimas mortais, uma delas executada a sangue frio pelo sequestrador (depois morto pela polícia australiana) e outra apanhada por fragmentos de balas das forças policiais, quando estas puseram termo ao sequestro pela força. Esta última era uma advogada de 38 anos, Katrina Dawson, mãe de três filhos. Mas a primeira vítima, Tori Johnson, de 34 anos, gerente do café, teve uma acção heróica: conseguiu abrir uma porta para que vários reféns pudessem escapar. O sequestrador, depois de o obrigar a manter-se de joelhos, assassinou-o com um tiro na cabeça.

Tori e Katrina foram distinguidos postumamente, “por bravura”, em 2018, com uma medalha do estado australiano (a distinção foi também atribuída a um terceiro refém, Jarrod Morton-Hoffman, que tinha 19 anos na altura do sequestro), mas as feridas desse dia terrível ainda não sararam. Um ano antes destas distinções, o pai de Tori, Ken Johnson, conheceu em Lisboa a cantora Susana Travassos. Conversaram, e a dada altura ele perguntou a Susana se achava possível fazer um disco em homenagem ao filho.

“Lembro-me que nesse momento pensei que seria a única saída para o sofrimento dele e comecei a trabalhar para tornar o projecto possível”, diz Susana ao PÚBLICO. Começaram, então, a compor: ele escreveu todas as letras e ela assegurou todas as músicas.

Os trabalhos decorreram numa residência artística em Colares, durante três semanas, ao longo das quais Susana Travassos e o músico brasileiro (e também produtor) Thiakov musicaram as 10 letras escritas por Ken Johnson. A gravação do CD foi feita no Atlantic Blue Studios, em Lisboa, e contou com a participação de músicos do Nepal, Brasil, Espanha, Itália e Portugal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No dia 15, quando se completaram cinco anos sobre o assassinato de Tori, o seu pai Ken Johnson publicou um testemunho no Youtube e nas redes sociais onde fala do CD e do primeiro videoclipe, Choices made, com realização de Bruce Gil, a publicar em 15 de Janeiro. Nele participou também o escultor italiano Tony Cassanelli, “trazendo as artes visuais a esta causa”.

Choices made, a primeira das 10 canções do disco a ser revelada, inspira-se na terrível escolha de Tori Johnson: depois abrir uma porta que permitiu a fuga a alguns dos reféns, quis permanecer no café em solidariedade para com os restantes reféns ainda ali retidos. Escolha que lhe foi fatal. Só depois de Tori ter sido executado é que a polícia entrou, à força, no estabelecimento.

O CD, Songs for Tori, será editado em 2020. Nele participam Susana Travassos (produção executiva, composição, acordeão e voz), Thiakov (produção musical, composição, voz, guitarras), Tony Cassanelli (voz), Francesco Valente (baixo), Giovanni Barbieri (piano, Hammond, Rhodes), Marc Planells (cítara, alaúde), Francisco Cabral (tablas), Carlos Cásar (bateria), Sunil Paryiar (flautas), Eni Sunalita (making of), Rafaê (gravação de vídeo) e Bruce Gil (realizador de vídeo).