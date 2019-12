A voz, o tom que com que fala, assertivo, irónico, cheio de indagações e uma ou outra exclamação, é familiar a quem ouve The Bret Easton Ellis Podcast, o lugar onde o autor de Psicopata Americano fala do que lhe interessa: cinema, literatura, televisão, política, a cultura pop. Entre os últimos episódios há um dedicado a John Carpenter, outro a Era Uma vez em Hollywood, Joker ou Emmanuelle Chriqui.

