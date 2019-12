Héber Marques ao vivo no auditório do PÚBLICO

Cantor e compositor, fundador e vocalista da banda de soul e funk HMB, Héber Marques nasceu em Cascais, a 11 de Fevereiro de 1984, filho de pais angolanos. Iniciou-se na música aos 15 anos, começando pela bateria, mas viria a fixar-se na guitarra e no canto. Com os HMB (sigla que significa Héber Marques Band, nome inventado à pressa, antes do seu primeiro concerto num bar), gravou até à data quatro discos: HMB (2012), Sente (2014), Live at the National Theatre of Namibia (2016) e + (2017). Que valeram aos HMB dois Globos de Ouro, em 2017 (para Melhor Música, com a canção O Amor É Assim, que teve participação vocal de Carminho) e 2018 (Melhor Grupo).

Mas a carreira a solo Héber Marques começou antes. O seu primeiro disco, Motivações (2006), foi produzido com o pianista Ruben Alves, seguindo-se-lhe Mais Perto (2008, gravado ao vivo) e O Teu Nome (2016). Agora, Héber Marques está a lançar um EP, Amanhã, com seis canções, das quais já lançou em single Amor perfeito, canção de sua autoria que Mariza gravou e aqui surge na interpretação do autor.