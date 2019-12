SEF é “o mais grave obstáculo” à integração de migrantes, critica Serviço Jesuíta aos Refugiados

Documento do Serviço Jesuíta aos Refugiados lançado esta quarta-feira diz que há imigrantes tratados de forma desigual pela lei. Estado pode ser posto em tribunal por causa disso. Tempos de espera do SEF atingiram números “nunca vistos”. Documento será entregue ao Governo, à Assembleia da República e a entidades do sector como contributo para o desenho de políticas públicas e correcção de problemas.