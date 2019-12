Mau tempo: possibilidade de inundações rápidas nas cidades, alerta Protecção Civil

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) emitiu esta quarta-feira um aviso à população por causa do agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa. No aviso à população, esta entidade alerta para a possibilidade de “inundações rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem”, e “inundações por transbordo das linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis”.

A ANEPC avisa ainda que, tendo em conta as previsões do IPMA, há a possibilidade de inundações de “estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem” e de formação de lençóis de água na estrada, além da queda de ramos de árvores, danos em estruturas montadas ou suspensas. O agravamento das condições meteorológicas pode ainda levar a “possíveis acidentes na orla costeira” e a “fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados à saturação dos solos, pela perda da sua consistência”.

A meteorologista Cristina Simões diz ao PÚBLICO que o aviso resultou das reuniões que o IPMA realiza com o a ANEPC. "Vai existir um agravamento e, a Protecção Civil, no decorrer do nosso briefing conjunto desta manhã, decidiram fazer o comunicado”, explica. Esta quarta-feira, o comandante da ANEPC, Pedro Nunes, deixou um aviso à área metropolitana de Lisboa, avançando que irão chover 20/30 milímetros por metro quadrado em duas ou três horas.

Cristina Simões explica que estes valores podem não causar perturbações em certas zonas do país, mas que as previsões apontam para um agravamento nesta zona.“É uma chuva persistente e chove a tarde inteira. Tudo isto pode trazer algumas complicações. Em Lisboa, há certas zonas com alguns problemas quando chove [intensamente]. Daí essa chamada de atenção”, diz.

Em declarações à Lusa, Ricardo Tavares adiantou que o vento será “moderado a forte e muito forte nas terras altas, com ventos de 95 a 100 quilómetros/hora”.

“O dia mais gravoso em termos de vento e precipitação será o de quinta-feira”, explicou o meteorologista, adiantando que a situação irá manter-se nos próximos três a quatro dias, com “vento muito intenso, precipitação forte e persistente”.

“Prevê-se ainda agitação [marítima] forte também na costa ocidental e amanhã [quinta-feira] também a costa sul do Algarve será afectada com ondas de sudoeste de quatro a cinco metros”, acrescentou.

De acordo com Ricardo Tavares, foram emitidos avisos amarelos (o terceiro mais grave) para todo o território do continente, tendo em conta a precipitação e a agitação marítima esperadas.

Para as regiões norte e centro estão emitidos avisos laranja (o segundo mais grave), que serão actualizados consoante o estado do tempo o exija.

“A partir de sábado prevê-se já uma pequena melhoria, não se prevendo a permanência de ventos e precipitação tão forte”, frisou.