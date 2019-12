Acusado de 147 crimes: MP pede julgamento de Rui Pinto nos exactos termos da acusação

O Ministério Público (MP) pediu, esta quarta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, que o hacker Rui Pinto, fundador do Football Leaks, e que o advogado Aníbal Pinto sejam levados a julgamento “nos exactos termos da acusação”.

No caso de Rui Pinto, que está em prisão preventiva desde 22 de Março deste ano (foi detido na Hungria e entregue às autoridades portuguesas, com base num mandado de detenção europeu) o MP imputa-lhe 147 crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão.

“A investigação e a acusação não padecem de qualquer nulidade, pelo que deverá ser proferido despacho de pronunciado nos exactos termos da acusação do Ministério Público”, defendeu a procuradora do MP, no debate instrutório.

Para a procuradora não há qualquer nulidade na acusação. “Foram respeitadas todas as exigências e procedimentos legais” quando foi feito o pedido de alargamento de Mandado de Detenção Europeu (MDE) às autoridades húngaras. Este pedido tinha como objectivo permitir à justiça portuguesa que investigasse Rui Pinto para além dos acessos ilegais aos sistemas informáticos do Sporting e da Doyen.

É neste sentido e legalmente, defendeu a procuradora, que a acusação de Rui Pinto contemplou 75 crimes de acesso ilegítimo, 70 de violação de correspondência, um de sabotagem informática e um de tentativa de extorsão, por aceder aos sistemas informáticos do Sporting, do fundo de investimento Doyen, da sociedade de advogados PLMJ, da Federação Portuguesa de Futebol e da Procuradoria-Geral da República, com a posterior divulgação de vários documentos confidenciais das referidas entidades.

Além de ter colocado em causa o pedido de alargamento do MDE, a defesa de Rui Pinto, a cargo do advogado Francisco Teixeira da Mota, também alegou que Portugal não poderia investigar o alegado crime contra a Doyen, por ser uma empresa que não tem sede em Portugal. Sustenta que a Doyen, que se constituiu assistente, tem sede em Malta, quando o ataque que é referido na acusação está em Londres.

Para o Ministério Público, uma vez que não foi apurado o local onde foi concretizado o ataque, os tribunais portugueses são competentes. Mais: “No sistema informático da Doyen estão documentos das duas empresas “, logo, há ligação entre ambas.

No que diz respeito ao advogado Aníbal Pinto, o único que prestou declarações na fase de instrução, o MP também mantém o que diz na acusação. Aníbal Pinto defende-se alegando que o advogado Pedro Henriques com quem falou em representação da Doyen violou o segredo profissional.

Mas a tese do MP é outra: Pedro Henriques teve conhecimento do que estava a acontecer por ser amigo de Nélio Lucas e não por ser advogado da Doyen. “Pese embora o contacto tenha sido feito com ele, as conversações com Aníbal Pinto visaram apenas colaborar com Nélio Lucas”, afirmou a procuradora, acrescentando que “o crime já estava em execução” e que Aníbal Pinto já tinha sido posto a par do que pretendia Rui Pinto. Ou seja “da intenção de extorsão”, disse.

A procuradora entende que, mesmo que Pedro Henriques não estivesse no caso, o crime seria cometido na mesma e que a extorsão só não aconteceu porque a Doyen não pagou os 500 mil euros.

Entretanto, a juíza interrompeu o debate instrutório para fazer uma pausa para almoço.

À saída do tribunal, Francisco Teixeira da Mota, advogado de Rui Pinto, disse, em comentário ao facto de terem sido mantidos todos os crimes, que o MP já não o surpreende.

Já o advogado e também arguido Aníbal Pinto, não poupou críticas ao MP. “Segredo profissional, prova proibida? O Pedro Henriques não está como advogado, mas na acusação o Ministério Público descreve que ele se apresenta como tal”, disse, bastante alterado. E acrescentou: “Eu tentei cuidar dos interesses do meu cliente (Rui Pinto) dentro da legalidade.”

“Tudo o que eu fiz durante o processo foi na qualidade de advogado. Se o MP aceitasse que eu tinha desistido (de continuar as negociações para obter 500 mil euros), estaria a aceitar que Rui Pinto também teria desistido e teria de o libertar”, concluiu.

A sessão retoma às 15 horas.