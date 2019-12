“O Governo não se está a comprometer connosco”, diz líder do PCP

Nem uma proposta do PCP foi acolhida no Orçamento do Estado apresentado no Parlamento, revelou Jerónimo de Sousa à saída do encontro de hora e meia com o Presidente da República. O sentido de voto dos comunistas continua em aberto, mas Jerónimo lamenta essa falta de acolhimento: “O Governo não se está a comprometer connosco”.

O secretário-geral do PCP sublinhou que, nesta legislatura, não tem havido o espírito de cooperação da “geringonça”. “Hoje há uma situação diferente de há quatro anos, temos que ser nós a procurar informação, a fazer a leitura e o estudo dos conteúdos, na medida em que o Governo não se está a comprometer connosco. Salvo num ou noutro momento em que nos foi possível transmitir as nossas preocupações e as nossas propostas”, disse.

Apesar disso, o líder comunista dá o benefício da dúvida ao Governo: “O que eu sinto é que, no fundo, o Governo dá razão [a PCP], percebe a pertinência e a frontalidade com que nós colocamos estes problemas. Mas é preciso ver se o acolhimento das nossas sugestões e propostas tem efeito prático. O inferno está cheio de boas intenções, é preciso ir ao concreto das coisas e procurar as respostas necessárias”, sublinhou.

As três possibilidades de voto continuam, por isso, em cima da mesa, “muito dependente da evolução” das negociações em sede parlamentar e da apreciação que for feita pelo partido. “Um documento com mil páginas precisa de uma análise mais fina”, frisou Jerónimo, prometendo que a decisão será tomada “de forma autónoma e independente”.

Certo é que o PCP gostaria de considerar este Orçamento “no quadro das experiências passadas, da demonstração de que, avançando, o país fica melhor”. E que desde já se mostra preocupado com a falta de resposta a “problemas urgentes” em particular no Serviço Nacional de Saúde, na educação, nas forças de segurança e nas forças armadas.

“Transmitimos ao Presidente da República estas preocupações mas acreditando que é possível que o caminho que foi encetado há quatro anos de avanços, progressos nos rendimentos de quem trabalha e trabalhou, é uma linha a seguir para o desenvolvimento económico do país”, afirmou o líder comunista. Que se afirmou “preocupado, mas também confiante que é possível dar alguns passos adiante para que o povo consiga uma vida melhor”.