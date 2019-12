António Costa: Foi dos “Orçamentos mais fluidos de se elaborar no seio do Governo”

“Com certeza que é preciso arbitrar”, afirma António Costa sobre o que é a função de um primeiro-ministro na elaboração de um Orçamento do Estado (OE). E revela que nunca viu um “Conselho de Ministros onde as discussões não fossem feitas”. Já sobre a sua relação com Mário Centeno, garante: “É uma relação de estima, respeito mútuo, de trabalho em equipa que felizmente tem sido muito frutuoso ao longo destes anos e espero que assim continue.”

Continuar a ler