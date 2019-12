Mesa de Natal alternativa: tâmaras com chocolate e recheio de nozes

Tâmaras com cobertura de chocolate e recheio de nozes, por Fábio Gomes (The Insta Vegan)

Tempo de preparação: dez minutos

Tempo a cozinhar: cinco minutos

Tempo no frigorífico: duas horas

Dificuldade: Muito fácil

Do que precisas:

8 a 12 tâmaras medjool (ou outras)

200 ml leite de coco

250 g chocolate (85% cacau) em barra

nozes (miolo) q.b. para rechear as tâmaras

chocolate em pó (opcional)

coco ralado (opcional)

Como fazer?

1. Abre as tâmaras com uma faca (sem as cortar ao meio) e remove o caroço de cada uma, substituindo-o por miolo de noz. Volta a fechar a tâmara o melhor possível, pressionando as extremidades abertas uma contra a outra.

2. Leva o leite de coco a lume brando até começar a fervilhar, o que deverá acontecer em cinco minutos. Enquanto esperas, parte o chocolate em pedaços para dentro de um recipiente.

3. Assim que o leite de coco estiver suficientemente quente (cuidado para não queimar), verte-o por cima do chocolate. Mistura bem até obteres um creme de chocolate homogéneo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Fábio Gomes/The Insta Vegan

Mais populares A carregar...

4. Com a ajuda de um palito, mergulha as tâmaras no ganache até ficarem bem cobertas. Coloca-as num prato ou tupperware e leva ao frigorífico durante duas horas até a cobertura solidificar. Serve tal e qual, ou polvilha com chocolate em pó e coco ralado. Bom apetite e Feliz Natal.