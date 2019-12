O grande negociador

Se dúvidas houvesse acerca da enorme capacidade de negociador que tem António Costa, fazendo acordos que embora desagrade a uns, inclusive correlegionários, nunca chega ao ponto de ruptura, vejamos o Orçamento para 2020. Costa não ganhou as eleições anteriores mas negociou para ser primeiro-ministro; foi dizendo que sim às reivindicações dos seus parceiros, mas nunca foi até ao fim; nestas eleições precisa duns votos para se segurar mas já tem um sim do PAN e do PSD/Madeira - bastou aumentar o IVA das touradas e a promessa dum hospital na ilha. O aumento salarial da função pública é irrisório, mas é aumento; a Saúde vai ter grandes investimentos, mas vão continuar as longas listas de espera nas especialidades e cirurgias; não há dúvida que Costa sabe dar-se bem com Deus e com o diabo, e não tem ninguém que seja figadalmente seu inimigo.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Quando a esmola é grande…

Soubemos através da Comunicação Social que o Governo da nação está ‘um mãos largas’. As reformas de miséria extrema vão sofrer um altíssimo acréscimo de 0,7%! Por outro lado, outra poupança avassaladora vai encher os nossos mal cheios colchões. Então não é que na factura de electricidade, de cerca de 40 euros mensais, a economia atingirá o elevado montante de 18 cêntimos? Eureka das eurekas! Aonde irão os nossos ‘bons’ governantes buscar tanto dinheiro para nos dar? Com tanta riqueza que vamos acumular, será mais que necessário todos termos polícia às nossas portas, não vá o diabo tecê-las.

José Amara, Vila Nova de Gaia

A destruição social

É preciso e urgente atentar na estrutura social do país e remediar atempadamente os problemas do dia-a-dia. Como sociedade civilizada e moderna que somos, temos como representantes do povo uma Assembleia da República onde os deputados planeiam e aprovam leis regulamentares que alicerçam e constroem os suportes da nossa vida comum. Na sequência, os dirigentes, do topo à raiz, salvo raras excepções, para o bem ou para o mal, seguem as instruções em vigor. Infelizmente, há um horizonte cerrado que não deixa os responsáveis ter a noção do primordial e do acessório.

Por serem duma actualidade gritante e a base do suporte social, vou referir os problemas nacionais mais uma vez, porque devem estar sempre na ordem do dia, até serem resolvidos: os contratos temporários da habitação e do trabalho. Se queremos criar um ambiente de estabilidade familiar e de boa convivência ambiental e de vizinhança, não se pode exigir contratos de arrendamento a prazos curtos, que farão com que as famílias andem com a “casa às costas”, mudando hábitos, creches e escolas dos filhos, etc.. Aparentemente a opção é comprar uma casa a pagar em 30 anos, em mensalidades que não estão ao alcance de quem tem rendimentos baixos e emprego instável. Com empregos a prazo de 6 meses, renováveis, ninguém está seguro.

Os deputados têm com urgência de encarar de frente, entre outros, estes primordiais direitos – a habitação e o trabalho - para cumprir “as tarefas que lhe são confiadas”.

Joaquim Carreira Tapadinhas, Montijo