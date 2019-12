Reviravolta no julgamento do Aurora Dourada na Grécia

Para surpresa – e revolta – dos observadores do processo contra responsáveis do partido neonazi grego Aurora Dourada pelo assassínio do rapper anti-fascista Pavlos Fyssas, em 2013, a procuradora declarou que não havia provas de que este crime tivesse sido ordenado pela liderança do partido e recomendou condenar apenas o autor do crime, Giorgos Roupakias, recusando a tese de autodefesa deste. E, mais, recomendou que os membros do partido fossem ilibados da acusação de organização criminosa.

O processo marcou a primeira vez na Europa em que membros de um partido estão a ser julgados por pertença a organização criminosa ligada a esse partido.

“Que farsa”, reagiu no Twitter o académico especialista em direita radical Cas Mudde. Caso seja seguida a recomendação da procuradora, “isto significa a total implosão de uma investigação de anos à Aurora Dourada, e põe em causa todo o processo”, comentou, acrescentando que “os argumentos parecem duvidosos”.

A procuradora argumentou que se o assassínio – ocorrido há seis anos – tivesse sido ordenado pela liderança, não fazia sentido ter ocorrido num local público. Roupakias, acompanhado de um grupo de 15 a 25 homens, esperou que Fyssas saísse de um café em Atenas, e esfaqueou-o.

A morte levou a uma investigação enorme ao partido e às suas acções violentas, que culminou neste processo, que se arrasta há mais de cinco anos.

“Quanto mais teremos de aguentar?” reagiu a mãe do rapper assassinado, Magda Fyssas, depois de ouvir a procuradora. “Estão a ilibar os criminosos.”

"Atacar todos os paquistaneses que encontrasse"

O líder do partido, Nikos Michaloliakos, chegou a dizer que aceitava a “responsabilidade política” do assassínio, “mas não há responsabilidade criminal” para a Aurora Dourada, argumentou na altura.

A acusação apresentou como provas uma série de telefonemas em sequência do assassino confesso para um líder local da Aurora Dourada, deste para uma espécie de comandante, e por fim deste para o próprio Michaloliakos.

O investigador grego de extrema-direita Ioannis Kolovos antecipou potenciais efeitos na política grega da declaração da procuradora: caindo a acusação de organização criminosa, o Aurora Dourada poderá reaver os fundos estatais suspensos desde 2013.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O partido foi derrotado nas últimas legislativas, não conseguindo ultrapassar a barreira dos 3% necessária para representação parlamentar. Mas, se o caso judicial desabar, poderá aproveitar os fundos e o vazio dos votos nacionalistas que este ano escolheram a Nova Democracia, de direita, por esta expressar oposição ao acordo entre a Grécia e a Macedónia (uma traição para muitos nacionalistas gregos, para quem Macedónia é uma região da Grécia e por isso não pode incluir o nome do pais vizinho), e poderão abandonar os conservadores e passar para a extrema-direita.

A Aurora Dourada entrou pela primeira vez no Parlamento grego nas legislativas de 2012, impulsionada pela crise económica – na altura da abertura da investigação, sob o Governo de Antonis Samaras (Nova Democracia), era o terceiro maior partido do Parlamento grego a seguir à Nova Democracia e ao Syriza. A morte de Fyssas marcou um período de ataques graves contra gregos – antes, os alvos eram sobretudo refugiados e migrantes.

Testemunhos de dois antigos membros falam de uma estrutura muito organizada e coordenada, com lideranças fortes, treino paramilitar e ataques programados. “Participei em várias acções com 40 ou 60 motorizadas, com duas pessoas cada. O que ia atrás levava um bastão com a bandeira grega e atacava todos os paquistaneses que encontrasse”, contou um dos dois ex-membros em 2013.